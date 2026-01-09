Hindustan Hindi News
केदारनाथ यात्रा होगी आसान, सोनप्रयाग से चौमासी के बीच बनेगी 7 किमी लंबी टनल

संक्षेप:

बाबा केदार के भक्तों के लिए सोनप्रयाग से चौमासी तक 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग बनाने की योजना है, जिससे रोपवे तक पहुंच आसान होगी और यात्रियों को डबल कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकेगी।

Jan 09, 2026 07:01 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी
बाबा केदार के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम तक पहुंचने के लिए डबल कनेक्टिविटी की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत कालीमठ के पास चौमासी से सोनप्रयाग तक सुरंग बनाने की योजना है।

सोनप्रयाग से धाम तक रोपवे की योजना

केंद्र सरकार ने केदारनाथ यात्रा को सरल बनाने के लिए सोनप्रयाग से धाम तक रोपवे की योजना बनाई है। वर्तमान में इसके सर्वे और एलाइनमेंट का काम जारी है। इस परियोजना के चार से पांच साल में धरातल पर उतरने की उम्मीद है। इसके साथ अब सरकार रोपवे तक भी डबल कनेक्टिविटी की योजना पर काम शुरू कर रही है।

लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार, प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत चौमासी से सोनप्रयाग तक टनल का भी प्रस्ताव है। यह प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है।

सात किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान भी इस परियोजना को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार, चौमासी से सोनप्रयाग के बीच सात किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी। इससे केदारनाथ यात्रा सुगम हो जाएगी। साथ ही कुंड से सोनप्रयाग तक पहुंचने के दो रास्ते हो जाएंगे।

