केदारनाथ यात्रा फिर शुरू, 10000 से अधिक श्रद्धालुओं को रवाना किया गया
केदारनाथ यात्रा शनिवार सुबह से फिर शुरू हो गया है। बीते रोज खराब मौसम के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। कई दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिससे चलते यात्रियों को मुश्किलें भी उठानी पड़ रही हैं। यात्रा दोबारा शुरू होने पर भक्तों में उत्साह देखा गया।
खराब मौसम के चलते बीते रोज अस्थाई तौर पर रोकी गई केदारनाथ यात्रा शनिवार सुबह से दोबारा शुरू हो गई। सोनप्रयाग, गौरीकुंड से सुबह 10 हजार से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सुबह से ही यात्रियों में बाबा केदार के दर्शनों को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया।
यात्रा मार्ग पर चहल-पहल
शनिवार को सुबह जनपद में धूप निकलते ही मौसम सुहावना रहा। रुद्रप्रयाग नगर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की आवाजाही जारी रही जबकि सोनप्रयाग, गौरीकुंड सहित अनेक स्थानों पर ठहरे यात्रियों ने भी केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौटने वाले यात्री भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड लौटते रहे। यात्रा मार्ग पर चहल-पहल रही।
लगातार खराब हो रहा मौसम
हालांकि बीते कई दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिससे चलते यात्रियों को मुश्किलें भी उठानी पड़ रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बारिश और खराब मौसम के चलते यात्रियों की सुरक्षा के चलते उन्हें सुरक्षित पड़ावों पर रोका गया, किंतु शनिवार सुबह से ही यात्रा सुचारु तौर संचालित हो रही है।
10 हजार से अधिक यात्री
शनिवार को सुबह 10 हजार से अधिक यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं जबकि दोपहर तक यात्री केदारनाथ के लिए आवाजाही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुलभ दर्शन के लिए प्रशासन, पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।
कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री को भेजे सुझाव
हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले और शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए राज्य आंदोलनकारी योगेश चंद्र पांडे और स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. संजय शाह ने मुख्यमंत्री को सुझाव पत्र भेजा है। पत्र में कुंभ क्षेत्र में आरसीसी फ्लाईओवर, ऋषिकुल पुल व शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर, रिंग रोड से जुड़ी सड़कों के चौड़ीकरण और पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है। साथ ही नए घाटों पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्माण, हाई मास्ट लाइट, नए गंगा पुल के विस्तार, सड़क सौंदर्यीकरण तथा यातायात सुधार संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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