केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड, इस साल पहुंचे इतने लोग; कब बंद होंगे कपाट?

भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं की वजह से सुस्त चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मानसून की भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं के कारण धीमी पड़ी चारधाम यात्रा ने अब फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार तक केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। इस साल अब तक बाबा केदार के धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 16 लाख 56 हजार 539 हो गई है जबकि धाम के कपाट बंद होने में अभी 14 दिन का समय बचा है।

पिछले साल क्या था आंकड़ा? पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश हो रही है बावजूद इसके तीर्थयात्रियों का उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ धाम में बुधवार को 5614 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और इसी के साथ इस साल अब तक केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 16 लाख 56 हजार 539 हो गई है। इससे पहले 2024 में पूरे यात्राकाल में 16 लाख 52 हजार 76 यात्री केदारनाथ आए थे।

कब बंद होंगे मंदिर के कपाट? ऐसे में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी 14 दिन का समय बचा है। केदारानाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के और बढ़ने का अनुमान है। केदारानाथ के कपाट 23 अक्टूबर को भैयादूज के अवसर पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम की तरह ही बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए सुरक्षित यात्रा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

मौसम खराब होने को लेकर अलर्ट यात्रा मार्ग में जवानों की तैनाती की गई है। वहीं भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई के लिए जेसीबी की व्यवस्था की गई है ताकि यातायात लंबे समय तक बाधित ना हो। बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान के कारण प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को अभी भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है कि मौसम खराब होने पर यात्रा करने से बचें और यदि यात्रा मार्ग में हैं तो सुरक्षित स्थान पर जाएं।