kedarnath yatra halted for three days due to red alert for heavy rain in uttarakhand केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई; यात्रियों के एडवाइजरी जारी, हाई अलर्ट पर प्रशासन
Hindustan Hindi News
उत्तराखंड न्यूज़kedarnath yatra halted for three days due to red alert for heavy rain in uttarakhand

केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई; यात्रियों के एडवाइजरी जारी, हाई अलर्ट पर प्रशासन

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जानें इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है।

Krishna Bihari Singh एएनआई, रुद्रप्रयागMon, 11 Aug 2025 09:52 PM
केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई; यात्रियों के एडवाइजरी जारी, हाई अलर्ट पर प्रशासन

उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग की ओर से इस क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद यात्रा को तीन दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

केदारनाथ आने वाले सभी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि मौसम की चेतावनी को देखते हुए वे यात्रा करने से बचें। डीएम प्रतीक जैन ने जिले के सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि प्रशासन ने 12, 13 और 14 अगस्त के लिए केदारनाथ यात्रा को स्थगित किया है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग और राज्य के अन्य जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने जलाशयों के पास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। हम मौसम अनुकूल होने पर केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू होने के बारे में अपडेट देंगे।

अधिकारी ने बताया कि वार्निंग सिस्टम का परीक्षण किया गया है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डेंजर जोनों में 24 घंटे जेसीबी एवं पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं ताकि मार्ग बाधित होने पर उन्हें जल्द खोला जा सके। आपदा प्रबंधन टीमों को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

