केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों का साया, गुजरात के यात्री से दो लाख ठगे

केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों की फिर नजर है। गुजरात के एक यात्री से हेली सेवा के नाम पर करीब दो लाख रुपए की ठगी हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही सक्रिय हुए साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गुजरात निवासी एक यात्री से करीब 1.91 लाख की ठगी की थी।

पुलिस ने जानकारी देते हुए देते हुए बताया कि पूर्व में शिकायतकर्ता सूर्यप्रकाश मिश्रा निवासी सूरत गुजरात ने थाना गुप्तकाशी में तहरीर दी थी, कि फेसबुक पर पवनहंस की लिंक देखकर उन्होंने टिकट बुकिंग की। व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए 32 लोगों का टिकट फाइनल हुआ और खाते में 1,91,812 रुपये जमा करा दिए, किंतु टिकट न मिलने और कॉल रिसीव न होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देशन में पुलिस व साइबर सेल ने ठगों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों, मोबाइल नम्बरों व लिंक की निगरानी की। पुलिस ले आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन, 18 बैंक खाते, एक एटीएम कार्ड व करीब 3 लाख की राशि फ्रीज की गई है।