kedarnath yatra cyber crime Gujarat Pilgrim Scammed During Kedarnath Yatra केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों का साया, गुजरात के यात्री से दो लाख ठगे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़kedarnath yatra cyber crime Gujarat Pilgrim Scammed During Kedarnath Yatra

केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों का साया, गुजरात के यात्री से दो लाख ठगे

केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों की फिर नजर है। गुजरात के एक यात्री से हेली सेवा के नाम पर करीब दो लाख रुपए की ठगी हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Gaurav Kala रुद्रप्रयाग, हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:51 AM
share Share
Follow Us on
केदारनाथ यात्रा पर साइबर क्रिमिनलों का साया, गुजरात के यात्री से दो लाख ठगे

केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही सक्रिय हुए साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गुजरात निवासी एक यात्री से करीब 1.91 लाख की ठगी की थी।

पुलिस ने जानकारी देते हुए देते हुए बताया कि पूर्व में शिकायतकर्ता सूर्यप्रकाश मिश्रा निवासी सूरत गुजरात ने थाना गुप्तकाशी में तहरीर दी थी, कि फेसबुक पर पवनहंस की लिंक देखकर उन्होंने टिकट बुकिंग की। व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए 32 लोगों का टिकट फाइनल हुआ और खाते में 1,91,812 रुपये जमा करा दिए, किंतु टिकट न मिलने और कॉल रिसीव न होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:ISRO की डरावनी रिपोर्ट; उत्तराखंड देश का सबसे डेंजर जोन, केदारनाथ हाईवे पर खतरा

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देशन में पुलिस व साइबर सेल ने ठगों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों, मोबाइल नम्बरों व लिंक की निगरानी की। पुलिस ले आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन, 18 बैंक खाते, एक एटीएम कार्ड व करीब 3 लाख की राशि फ्रीज की गई है।

एसपी ने बताया कि मास्टरमाइंड को नवादा बिहार और अन्य तीन आरोपियों को मयूरगंज व बौद्ध उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय आकर्षण गुप्ता निवासी नवादा, बिहार, 25 वर्षीय अनन्त कुमार सिंह निवासी मयूरगंज, उड़ीसा, 26 वर्षीय सौभाग्य शेखर महन्तो, निवासी मयूरभंज, उड़ीसा, 24 वर्षीय दौलागोबिन्दा बाघा, निवासी बौद्ध, उड़ीसा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि भविष्य में ठगों पर कार्रवाई होगी।

Chardham Yatra Kedarnath Yatra Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।