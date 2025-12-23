Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Kedarnath used to be covered with 5-8 feet of snow, but the lack of snowfall has raised concerns.
5-8 फीट बर्फ से ढक जाता था केदारनाथ, अब तक बर्फबारी न होने से बढ़ी चिंता

संक्षेप:

अब तक केदारनाथ में आमतौर पर इतनी बर्फबारी हो जाती थी कि 5 से 8 फीट तक बर्फ से ढक जाता था, लेकिन वहां मंगलवार तक एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई है।

Dec 23, 2025 09:33 pm IST
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस बार मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। जिस समय केदारनाथ आमतौर पर 5 से 8 फीट तक बर्फ से ढका रहता है, वहां मंगलवार तक एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई। इस असामान्य स्थिति ने पर्यावरणविदों और स्थानीय प्रशासन दोनों को सतर्क कर दिया है। बर्फ न गिरने के कारण केदारनाथ और आसपास के इलाकों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। इसका सीधा असर केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ रहा है। ठंड और मौसम की अनिश्चितता के चलते वे दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही काम कर पा रहे हैं।

इस साल चारधाम यात्रा भी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रही। अत्यधिक बारिश, बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई बार यात्रा बाधित हुई। इसके बावजूद यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे।

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड के ऊपरी और निचले हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का असर साफ दिखने लगा है। देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। ये वही शहर हैं, जहां दिल्ली और आसपास के प्रदूषित इलाकों से लोग राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

पर्यावरणविदों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और वाहनों की बढ़ती संख्या इस संकट के प्रमुख कारण हैं। मौसम का पैटर्न बिगड़ गया है- कभी अत्यधिक गर्मी, कभी अचानक बारिश और कभी बर्फबारी का पूरी तरह गायब होना। जो थोड़ी बहुत बर्फ गिरती भी है, उसे जमने का समय नहीं मिल पाता।

नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होने से पहले चारधाम यात्रा में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम 2 मई को खुला था और अक्टूबर में बंद हुआ। इस दौरान रिकॉर्ड 17.68 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। अब बाबा केदारनाथ की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केदारनाथ में बर्फबारी का न होना आने वाले समय में बड़े पर्यावरणीय संकट का संकेत हो सकता है।

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
