Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट, अब ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे बाबा के दर्शन

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

केदारनाथ के कपाट आज बुधवार को भैयादूज पर सुबह साढ़े छह बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी।

शीतकाल के लिए बंद हो गए केदारनाथ के कपाट
बंद हो गए बाबा केदारनाथ के कपाट

केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर सुबह साढ़े छह बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। अब बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर में होंगे। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। मंगलवार को कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाबा केदार की उत्सव डोली को सभा मंडप में रखा गया है। इसके बाद बुधवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर कपाट को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री के कपाट मंगलवार को ही बंद कर दिया गया था। आज दोपहर गंगोत्री के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे।

यमुनोत्री के कपाट आज होंगे बंद, तैयारियां पूरी

यमुनोत्री के कपाट आज बुधवार 11 नवंबर को भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि 11 नवंबर सुबह 10:28 बजे मां यमुना के कपाट बंद होंगे। इसके बाद मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना होगी।

ये भी पढ़ें:केदारनाथ धाम में आखिरी दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 8,323 भक्तों ने किए दर्शन

गंगोत्री कपाट भी बंद

गंगोत्री के कपाट मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर 12:05 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखीमठ (मुखबा) के लिए रवाना हुई। डोली बुधवार सुबह मुखबा पहुंची। जहां अब श्रद्धालु आगामी छह माह तक मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को गंगोत्री के कपाट बंद होने की तैयारी सुबह 09 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। श्रद्धालुओं ने मां के भोग मूर्ति के दर्शन किए। इसके बाद शुभ लग्न पर ठीक 12:05 पर गंगोत्री धाम के कपाट देव डोलियों की मौजूदगी में बंद किए गए। डोली में सवार होकर गंगा की भोगमूर्ति मंदिर परिसर से बाहर निकली। आर्मी की टू कुमाऊं रेजिमेंट की बैंड की धुन और ढोल दमाऊ की थाप के साथ 12: 15 बजे मां गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना हुई।

ये भी पढ़ें:चारों ओर बर्फ, बीच में भुकुंट भैरवनाथ मंदिर; केदारनाथ के रक्षक का अद्भुत नजारा

8:30 बजे होगा मुख्य द्वार बंद

विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की कपाट आज 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बुधवार सुबह 4 से केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। जबकि 6:00 बजे समाधि पूजा के बाद गर्भ गृह के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर के मुख्य द्वार के कपाट 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने सभी पूजाएं संपन्न की। 8:30 बजे कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंडों की मधुर धुनों के बीच भक्तों द्वारा बाबा केदार के जयकारे के साथ डोली को ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। आज डोली रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Uttarakhand News Kedarnath Kedarnath Dham

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट, अब ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे के दर्शन