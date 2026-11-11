शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट, अब ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे बाबा के दर्शन
केदारनाथ के कपाट आज बुधवार को भैयादूज पर सुबह साढ़े छह बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी।
केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर सुबह साढ़े छह बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। अब बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर में होंगे। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। मंगलवार को कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाबा केदार की उत्सव डोली को सभा मंडप में रखा गया है। इसके बाद बुधवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर कपाट को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री के कपाट मंगलवार को ही बंद कर दिया गया था। आज दोपहर गंगोत्री के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे।
यमुनोत्री के कपाट आज होंगे बंद, तैयारियां पूरी
यमुनोत्री के कपाट आज बुधवार 11 नवंबर को भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि 11 नवंबर सुबह 10:28 बजे मां यमुना के कपाट बंद होंगे। इसके बाद मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना होगी।
गंगोत्री कपाट भी बंद
गंगोत्री के कपाट मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर 12:05 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखीमठ (मुखबा) के लिए रवाना हुई। डोली बुधवार सुबह मुखबा पहुंची। जहां अब श्रद्धालु आगामी छह माह तक मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को गंगोत्री के कपाट बंद होने की तैयारी सुबह 09 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। श्रद्धालुओं ने मां के भोग मूर्ति के दर्शन किए। इसके बाद शुभ लग्न पर ठीक 12:05 पर गंगोत्री धाम के कपाट देव डोलियों की मौजूदगी में बंद किए गए। डोली में सवार होकर गंगा की भोगमूर्ति मंदिर परिसर से बाहर निकली। आर्मी की टू कुमाऊं रेजिमेंट की बैंड की धुन और ढोल दमाऊ की थाप के साथ 12: 15 बजे मां गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना हुई।
8:30 बजे होगा मुख्य द्वार बंद
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की कपाट आज 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बुधवार सुबह 4 से केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। जबकि 6:00 बजे समाधि पूजा के बाद गर्भ गृह के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर के मुख्य द्वार के कपाट 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने सभी पूजाएं संपन्न की। 8:30 बजे कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंडों की मधुर धुनों के बीच भक्तों द्वारा बाबा केदार के जयकारे के साथ डोली को ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। आज डोली रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी।
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