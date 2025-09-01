Kedarnath Highway Tragedy Boulder Crushes Passenger Vehicle Near Gaurikund many killed केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड के पास यात्रियों से भरे वाहन पर गिरा पत्थर, दो की मौके पर मौत, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड के पास यात्रियों से भरे वाहन पर गिरा पत्थर, दो की मौके पर मौत

आज सुबह केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड के पास सड़क हादसा हो गया। यात्री वाहन के ऊपर एक पत्थर गिरने से दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग/ देहरादूनMon, 1 Sep 2025 10:31 AM
उत्तराखंड में मौसम का तांडव लगातार लोगों की जान ले रहा है। सोमवार सुबह केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में यात्रियों से भरे वाहन पर पत्थर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। अन्य दर्दनाक हादसों में पिछले दो दिनों के भीतर चार अन्य की मौत हो गई है, जबकि तीन लापता हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, जनपद रुद्रप्रयाग में आज प्रातःकाल मैक्स बोलेरो वाहन मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के कोने पर ऊपर से एक बड़ा पत्थर आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 11 सवारियां थी, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं। जिन्हें रेस्क्यू टीमों व स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड पर संकट, मौसम वैज्ञानिकों की सितंबर में भी चेतावनी, दून में स्कूल बंद

अन्य हादसों में चार की मौत, दो लापता

भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर गिरने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकित जैन (25), फिरोजाबाद (UP) और रजनी रावत, कोटद्वार (पौड़ी) के रूप में हुई। वहीं, शनिवार शाम से लापता एक व्यक्ति का शव बरसाती नाले के पास मिला। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई। जबकि, बागेश्वर के पौसारी गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से दबे मकानों के मलबे से एक और शव बरामद हुआ। इस हादसे में अभी भी दो लोग लापता हैं।

उत्तराखंड में अगले दो दिन रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तराखंड में अत्यधिक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस चेतावनी को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।

दून, हरिद्वार समेत इन जिलों में चेतावनी

सोमवार 1 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट, जहां कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। 2 सितंबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी के चलते देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

