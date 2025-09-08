kedarnath helicopter service starts from 15 september can book from irctc website केदारनाथ के लिए इस दिन से हेली सेवाएं शुरू, IRCTC की साइट से हो सकेगी बुकिंग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़kedarnath helicopter service starts from 15 september can book from irctc website

केदारनाथ के लिए इस दिन से हेली सेवाएं शुरू, IRCTC की साइट से हो सकेगी बुकिंग

केदारनाथ धाम के लिए 15 सितम्बर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए डीजीसीए की अनुमति का इंतजार है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:23 AM
share Share
Follow Us on
केदारनाथ के लिए इस दिन से हेली सेवाएं शुरू, IRCTC की साइट से हो सकेगी बुकिंग

केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। आगामी 15 सितंबर से धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके लिए अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की अंतिम अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने रविवार को बताया कि अगर तय समय पर डीजीसीए से अनुमति मिल जाती है तो 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:अब केदारनाथ यात्रा में ISRO का ‘डिजिटल कवच’, हेली सेवाएं होंगी स्मार्ट और सेफ

हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी दी कि व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी।

गौरतलब है कि हर साल यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। पैदल मार्ग पर अधिक भीड़ और लंबी दूरी की वजह से कई श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की शुरुआत से दूर-दराज़ से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा और अधिक सुगम हो सकेगी।

Kedarnath Yatra Kedarnath Temple Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।