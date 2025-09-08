केदारनाथ के लिए इस दिन से हेली सेवाएं शुरू, IRCTC की साइट से हो सकेगी बुकिंग
केदारनाथ धाम के लिए 15 सितम्बर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए डीजीसीए की अनुमति का इंतजार है।
केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। आगामी 15 सितंबर से धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके लिए अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की अंतिम अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने रविवार को बताया कि अगर तय समय पर डीजीसीए से अनुमति मिल जाती है तो 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी।
हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी दी कि व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी।
गौरतलब है कि हर साल यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। पैदल मार्ग पर अधिक भीड़ और लंबी दूरी की वजह से कई श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की शुरुआत से दूर-दराज़ से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा और अधिक सुगम हो सकेगी।
