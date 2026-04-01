केदारनाथ के लिए हेली सेवा का किराया तय, इस रूट पर 2500 रुपए से ज्यादा बचेंगे
Kedarnath Heli Service: केदारनाथ हेली सेवा के लिए किराया जारी कर दिया है। धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। हेलिकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने के लिए तीन रूट हैं। सिरसी रूट से एक यात्री के 2750 रुपए तक बचेंगे।
Kedarnath Heli Service: 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। इसके तहत केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा के किराये की दरें जारी कर दी गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने किराये की घोषणा करते हुए बताया कि बुकिंग की तिथि जल्द जारी कर दी जाएगी। इस बार सिर्फ फाटा से केदारनाथ के लिए किराए में बढ़ोत्तरी की गई है। जबकि एक रूट पर एक यात्री के 2500 रुपए से ज्यादा बचेंगे।
यूकाडा द्वारा घोषित दरों के अनुसार, इस वर्ष गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए आने-जाने के लिए प्रति यात्री को कुल 12,154 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, फाटा से केदारनाथ धाम के लिए 9,680 रुपये व सिरसी से 6,086 रुपये किराया तय किया गया है। इस पर जीएसटी और आईआरसीटीसी पोर्टल का ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुल्क भी देना होगा।
पिछले साल से कितना फायदा
पिछले साल की बात करें तो गुप्तकाशी के पहले किराया 12444 रुपए चुकाने पड़ते थे। इस साल 290 रुपए कम पड़ेंगे। वहीं, फाटा में पिछले साल 8842 रुपए किराया लगता था। इस साल 838 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं, सिरसी से केदारनाथ के लिए किराया पिछले साल 8839 रुपए देना पड़ता था। इस साल इस रूट पर 2753 रुपए कम चुकाने होंगे।
आठ कंपनियों को ठेका
आठ कंपनियों का चयन:प्रशासन ने यात्रा को सुगम-सुरक्षित बनाने को इस बार कुल आठ हेली कंपनियों का चयन किया है। इन कंपनियों को तीन प्रमुख सेक्टरों-गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी में विभाजित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को अलग-अलग पड़ावों से उड़ान भरने का विकल्प मिल सके।
इस तरह यात्री स्लॉट बुक करें
सीईओ यूकाडा डॉ.आशीष चौहान ने बताया कि गुप्तकाशी में दो, फाटा में चार और सिरसी में दो ऑपरेटर सेवाएं देंगे। सभी ऑपरेटरों को सुरक्षा मानक कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बुकिंग की तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी₹। इसके बाद आईआरसीटीसी के पोर्टल heliyatra.irctc.co.in पर यात्री स्लॉट बुक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।