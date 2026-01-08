Hindustan Hindi News
केदारनाथ धाम में बर्फबारी के फोटो-वीडियो वायरल होने से क्यों नाराज बीकेटीसी? वजह जानें

केदारनाथ धाम में बर्फबारी के फोटो-वीडियो वायरल होने से क्यों नाराज बीकेटीसी? वजह जानें

संक्षेप:

केदारनाथ धाम में बर्फबारी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस पर तीर्थपुरोहितों और मंदिर समिति ने आपत्ति जताई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है।

Jan 08, 2026 08:37 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग
केदारनाथ धाम में शीतकाल के दौरान हुई बर्फबारी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने कड़ी आपत्ति जताई है। समिति ने इसे धार्मिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। ऐसे में धाम से जुड़े बर्फबारी के वीडियो और तस्वीरों का सोशल मीडिया पर प्रसारण पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मान्यता के अनुसार कपाट बंद रहने की अवधि में छह माह तक धामों में देव पूजा का विशेष विधान होता है और इस दौरान धाम की गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं- बीकेटीसी

उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान किया जाना जरूरी है और शीतकालीन अवधि से जुड़े फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं किए जाने चाहिए। इसी को लेकर बीकेटीसी ने जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उधर, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित और श्री केदार सभा के पदाधिकारी संतोष त्रिवेदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए केदारनाथ धाम में बर्फबारी के वीडियो पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

बीकेटीसी का कहना है कि धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की सामग्री साझा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

