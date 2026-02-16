केदारनाथ धाम के नए रावल होंगे केदार लिंग, भीमाशंकर लिंग ने बनाया उत्तराधिकारी
केदारनाथ धाम को नया रावल मिल गया है। मौजूदा रावल भीमाशंकर लिंग ने अपने शिष्य केदार लिंग को उत्तराधिकारी बनाया है। अगले साल उनकी रावल पद पर नियुक्ति की जानी है।
केदारनाथ धाम के लिए अगले साल नए रावल को नियुक्त करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग ने केदार लिंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है।
ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचगाई एवं गोठ गांव की बैठक में रावल ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। इधर, इस मामले बीते दिनों से उठ रहा विवाद भी शांत हो गया। इस साल की केदारनाथ यात्रा वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में ही शुरू होगी। जबकि आगामी यात्रा के लिए नए रावल के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग द्वारा पंचगाई समिति को विश्वास में लेते हुए उत्तराधिकारी का चयन किया। साथ ही बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि आगामी समय में उन्हें रावल के रूप में चयन को लेकर समिति की कार्यवाही शुरू की जाए।
केदारनाथ रावल ने बताया कि केदार लिंग को उन्होंने 2015 में ही अपना चेला बना लिया था। उन्होंने बताया कि केदार लिंग पूरी योग्यता रखते हैं। इसलिए बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को पत्रावली भेज दी जाएगी, जिसके बाद मंदिर समिति नियमानुसार उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी और इसके बाद रावल के रूप में चयन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएगी।
22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट
केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल की सुबह आठ बजे से भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रविवार को महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर बदरी-केदार मंदिर समिति के वेदपाठी व आचार्यों ने ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने का मुहूर्त निकाला।
परंपरा के अनुसार, केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने कपाट खुलने के दिन और मुहूर्त की विधिवत की। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व 18 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की विशेष पूजा होगी। 19 को बाबा केदार की चल विग्रह डोली ऊखीमठ से फाटा पहुंचेगी। यहां रात्रि विश्राम के बाद डोली 20 को गौरीकुंड व 21 को धाम पहुंचेगी। 22 अप्रैल की सुबह आठ बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
