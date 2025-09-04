Kedarnath dham Avalanche Hits near Chorabari glacier watch video केदारनाथ मंदिर के ऊपर चोराबाड़ी में हिमस्खलन, 2013 में यहीं टूटी थी झील; क्या डरने वाली बात, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Kedarnath dham Avalanche Hits near Chorabari glacier watch video

केदारनाथ मंदिर के ऊपर चोराबाड़ी में हिमस्खलन, 2013 में यहीं टूटी थी झील; क्या डरने वाली बात

केदारनाथ मंदिर के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर हिमस्खलन हुआ है। इस घटना को किसी ने कैमरे पर कैद किया है। अधिकारियों का कहना है कि विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:04 PM
Kedarnath dham Avalanche Hits: इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही के बीच केदारनाथ से बड़ी खबर आई है। यहां मंदिर के ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास हिम्सखलन हुआ है। चोराबाड़ी हिमालय का वही क्षेत्र है, जहां 2013 में भीषण आपदा आई थी। चोराबाड़ी में एक प्राकृतिक झील बन गई थी। वहां बादल फटने से भारी बारिश हुई और फिर झील टूटकर निचले इलाकों को समाते हुए हजारों जिंदगियां लील गई।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर 2:30 मिनट पर केदारनाथ धाम से करीब 8 किमी दूर चोराबाड़ी ताल के ऊपरी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। ग्लेशियर टूटने के बाद एक छोटा बर्फीला गदेरा सा बहता दिखाई दिया, किंतु कुछ ही समय में यह शांत भी हो गया। इस घटना से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के चलते होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। घटना होते ही विशेषज्ञ टीमों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है, जो मौके पर स्थिति का आंकलन कर रही हैं।

उन्होंने आम लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालयी इलाकों में सामान्य हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें।

