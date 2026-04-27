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केदारनाथ में दर्शन के नए नियम; दोपहर 12 बजे तक ही स्पर्श, 4 दिन में सवा लाख लोग धाम पहुंचे

Apr 27, 2026 08:34 am ISTGaurav Kala बद्री नौटियाल, रुद्रप्रयाग, हिन्दुस्तान
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केदारनाथ में दोपहर 12 बजे तक गर्भ गृह में स्पर्श दर्शन की अनुमति दी जाती है। भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया की जाती है। साथ ही भगवान का श्रृंगार किया जाता है। दोपहर बाद गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

केदारनाथ में दर्शन के नए नियम; दोपहर 12 बजे तक ही स्पर्श, 4 दिन में सवा लाख लोग धाम पहुंचे

kedarnath Darshan Timing: केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। चार दिनों में ही दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या सवा लाख पार चुकी है। इसके साथ ही अब भगवान भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ मंदिर में सांयकालीन आरती शुरू हो गई है। जबकि श्रृंगार दर्शन भी शुरू हो गए हैं। तीर्थयात्री सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक स्पर्श दर्शन और इसके बाद श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं।

केदारनाथ धाम में हर साल यात्रियों के बेहतर दर्शन के लिए प्रशासन एवं बदरी-केदार मंदिर समिति द्वारा निंरतर प्रयास किए जाते रहे हैं। बीते कुछ सालों से केदारनाथ धाम में यात्री संख्या अत्यधिक आने से दर्शनों के लिए यात्रियों को लाइन में कई देर तक खड़ा होना पड़ता है। बीते दिन भगवान भैरवनाथ के कपाट खोले गए जबकि सायं से केदारनाथ मंदिर में आरती भी शुरू हो गई।

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सुबह 4 बजे से स्पर्श दर्शन की सुविधा

वहीं मंदिर में सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े यात्रियों के लिए गर्भ गृह में जाकर स्पर्श दर्शन की सुविधा दी गई है। बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को स्पर्श कर पुण्य अर्जित करने के लिए यात्री रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। दोपहर 12 बजे तक गर्भ गृह में स्पर्श दर्शन की अनुमति दी जाती है। जबकि 12 बजे बाद मंदिर में साफ-सफाई की जाती है। भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया की जाती है। साथ ही भगवान का श्रृंगार किया जाता है। दोपहर बाद गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके बाद सभा मंडप से ही श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं।

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रात को 10 बजे तक कराए जा रहे दर्शन

सांयकालीन आरती से पहले तक दर्शनों की सुविधा दी जाती है। यदि यात्री ज्यादा है और लाइन लगी है तो सभी को रात 10 बजे तक दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन करने वाले यात्री लाइन संपंन होने के बाद मध्य रात्रि को मंदिर के गर्भ गृह में विशेष पूजाएं कराई जाती है। पुन: सुबह 4 बजे से फिर आम दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बदरी-केदार मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगड ने बताया कि हर यात्री बेहतर दर्शन करे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यात्रियों के लिए दर्शन व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे।

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अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या

● 22 अप्रैल - 38000

● 23 अप्रैल - 25252

● 24 अप्रैल - 30370

● 25 अप्रैल - 31160

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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