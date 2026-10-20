Chardham Yatra: केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे? चारों धाम पर पूरा अपडेट जान लीजिए
Chardham Yatra: उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवास के दौरान कपाट बंदी की तिथि घोषित हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 11 नवंबर को और बदरीनाथ के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे।
Chardham Yatra 2026: उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा के समापन की तारीखें तय हो गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त भी घोषित कर दिया गया है। इस साल गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद चारों धामों की उत्सव डोलियां अपने-अपने शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए रवाना होंगी, जहां अगले छह महीने तक श्रद्धालु पूजा-अर्चना और दर्शन कर सकेंगे।
10 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद दोपहर 12:05 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव के लिए रवाना होगी। डोली चंडी मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी और अगले दिन, 11 नवंबर को भैयादूज के अवसर पर मुखबा पहुंचेगी। इसके बाद शीतकाल में श्रद्धालु मुखबा स्थित मां गंगा के मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे।
यमुनोत्री धाम
यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर 2026 को भैयादूज के पावन पर्व पर सुबह 10:28 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर यमुनोत्री मंदिर समिति ने वैदिक पंचांग के अनुसार कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त तय किया। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद होंगे।
इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली के लिए रवाना होगी। सर्दियों में श्रद्धालु खरसाली स्थित मां यमुना के मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। कपाट बंद होने के साथ ही यमुनोत्री धाम की इस वर्ष की चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा।
केदारनाथ
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली पारंपरिक मार्ग से फाटा और गुप्तकाशी होते हुए शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी। डोली प्रभारी डीएस भुजवाण ने इसकी जानकारी दी। कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में बाबा केदार की पूजा-अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। सर्दियों के दौरान श्रद्धालु ऊखीमठ स्थित इस मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे।
बदरीनाथ धाम
चारधाम में शामिल बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को रात 9:37 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही बदरीनाथ धाम में इस साल की यात्रा का समापन हो जाएगा। कपाट बंद होने के बाद भगवान बदरीविशाल की शीतकालीन पूजा की परंपरा के अनुसार आगे की धार्मिक प्रक्रिया संपन्न होगी। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों प्रमुख धामों के कपाट इस वर्ष के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद शीतकाल में श्रद्धालु निर्धारित शीतकालीन पूजा स्थलों पर भगवान के दर्शन कर सकेंगे।
तुंगनाथ और मदमहेश्वर के कपाट कब बंद होंगे?
चार प्रमुख धामों के अलावा उत्तराखंड के पंचकेदार मंदिरों में शामिल तुंगनाथ और मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं।
तुंगनाथ मंदिर: हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। विजयदशमी पर पंचांग गणना के अनुसार यह तिथि तय की गई। इसके बाद 8 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मक्कूमठ पहुंचेगी। शीतकाल में श्रद्धालु यहां भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इसकी जानकारी बीकेटीसी प्रबंधक प्रकाश पुरोहित ने दी।
मदमहेश्वर मंदिर: द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे। इसके बाद भगवान की उत्सव डोली गौंडार में रात्रि विश्राम करेगी। 17 नवंबर को डोली गौंडार से रांसी, 18 नवंबर को रांसी से गिरिया और 19 नवंबर को गिरिया से ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा संपन्न होगी। इसकी जानकारी वेदपाठी विश्व मोहन जमलोकी ने दी।
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