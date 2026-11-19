केदारनाथ त्रासदी में मिला था संकेत! धरती के नीचे रेडॉन गैस देगा आपदा का अलर्ट
रेडॉन गैस का स्तर भूकंप के साथ बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भूकंप से पहले रेडॉन की मात्रा बढ़-घट जाती है। इसके प्रमाण नेपाल भूकंप में भी मिले थे।
जमीन के नीचे रेडॉन गैस का स्तर बदलना भूकंप के साथ भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं का भी संकेत हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के शोध में यह महत्वपूर्ण बात सामने आई है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि भारी बारिश के दौरान भूजल में रेडॉन गैस की मात्रा सामान्य से दोगुनी से अधिक हो गई थी।
दुनियाभर के वैज्ञानिक लंबे समय से भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाला सिस्टम विकसित करने में जुटे हैं। हालांकि, अभी तक भूकंप का सही समय, स्थान और तीव्रता बताना संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में रेडॉन गैस को भूकंप के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के भू-वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार का यह शोध ‘जियोफिजिक्स फॉर एडवांसिंग सेस्मोलॉजी’ शोध पत्र में प्रकाशित हुआ है।
केदारनाथ आपदा में दोगुनी से ज्यादा हुई मात्रा
डॉ.नरेश के शोध में 2013 की केदारनाथ आपदा के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। वाडिया ने 2007 में केदारनाथ के पास गुत्तू क्षेत्र में विशेष वेधशाला स्थापित की थी। 15 से 17 जून 2013 के बीच केदारनाथ में 52 घंटे मूसलाधार बारिश हुई थी। इससे भीषण बाढ़ आई। इस दौरान गुत्तू स्थित 68 मीटर गहरे बोरहोल में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि बाढ़ के दौरान भूजल में रेडॉन की मात्रा सामान्य औसत से दोगुनी से अधिक हो गई, जबकि मिट्टी में इसकी मात्रा घट गई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
वाडिया इंस्टीट्यूट के भू-वैज्ञानिक डॉ.नरेश कुमार ने बताया कि जहां यूरेनियम-थोरियम के स्रोत होते हैं, रेडॉन वहां से निकलती है। आमतौर पर देखा गया है कि भूकंप से पहले रेडॉन की मात्रा बढ़-घट जाती है। इसके प्रमाण नेपाल भूकंप में भी मिले थे। हम गुत्तू में वेधशाला के जरिये निगरानी कर रहे हैं, ताकि भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की दिशा में काम किया जा सके।
रेडॉन रेडियोधर्मी गैस रेडॉन रंगहीन, गंधहीन और रेडियोधर्मी गैस है। यह जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों में मौजूद यूरेनियम के प्राकृतिक रूप से टूटने से बनती है। 50 वर्षों के अध्ययनों से वैज्ञानिकों ने पाया कि भूकंप से पहले संबंधित क्षेत्र में रेडॉन का स्तर अचानक बढ़-घट सकता है। धरती के करीब 100 किमी नीचे जमा होने वाली ऊर्जा और हलचल को सीधे मापना मुश्किल है इसलिए वैज्ञानिक इसके बदलावों को संभावित भूकंपीय संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि, केवल रेडॉन के आधार पर भूकंप की सटीक भविष्यवाणी अभी संभव नहीं है।
बारिश और भूकंप के संकेतों में अंतर जरूरी
अध्ययन के मुताबिक, रेडॉन जमीन के नीचे पानी के बहाव के साथ जगह बदलती है। भारी बारिश में सतह का पानी तेजी से जमीन में पहुंचता है। इस दौरान मिट्टी में मौजूद रेडॉन गैस भी पानी के साथ भूजल में चली जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के वास्तविक संकेतों की पहचान के लिए रेडॉन के आंकड़ों का बारिश, भूजल स्तर और अन्य भूकंपीय आंकड़ों के साथ विश्लेषण जरूरी है। इससे मौसम के कारण होने वाले बदलावों को अलग कर भूकंप के संकेतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।
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