काठगोदाम-नैनीताल हाईवे पर नहीं लगेगा जाम, भीमताल जाने के लिए अंडरपास बनेगा
काठगोदाम-नैनीताल हाईवे पर रानीबाग के पास लगने वाले जाम से निजात दिलाने को अंडरपास बनाया जाएगा। भीमताल की ओर जाने वाले वाहन इसी अंडरपास से निकलेंगे। इस अंडरपास के बनने से ट्रैफिक दो मार्गों में बंट जाएगा।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण, चौड़ीकरण समेत अन्य कार्यों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय से स्वीकृतियां मिलीं हैं। अच्छी खबर ये है कि काठगोदाम-नैनीताल हाईवे पर रानीबाग के पास लगने वाले जाम से निजात दिलाने को अंडरपास बनाया जाएगा। भीमताल की ओर जाने वाले वाहन इसी अंडरपास से निकलेंगे।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि काशीपुर-रामनगर मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 309) के किमी एक से 28 तक के लिए 16.81 करोड़ की स्वीकृति मिली है। मार्ग की सतह खराब होने के कारण कॉर्बेट जाने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विभाग को जल्द टेंडर आमंत्रित कर कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा काठगोदाम-नैनीताल मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 109) गुलाबघाटी के पास संकरा है, जिससे जाम की स्थिति बनती है। गुलाबघाटी में स्लोप प्रोटेक्शन का कार्य करते हुए मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर टू-लेन करने को 61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसी मार्ग के काठगोदाम में कलसिया पुल पर टू-लेन कंपोजिट ब्रिज निर्माण कार्य के लिए 6.61 करोड़ की स्वीकृति करा दी है। अनुबंध गठित कर कार्य शुरू करा दिया है। टू-लेन का पुल बनने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। भारी वाहनों का आवागमन भी आसानी से होगा।
काठगोदाम-नैनीताल मार्ग में रानीबाग में भी जाम लगता है। जिसके लिए रानीबाग में अंडरपास बनाया जाना प्रस्तावित किया है। इसके बनने से यातायात दो मार्गों में बंट जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल का ट्रैफिक वर्तमान मार्ग से ही गुजरेगा। इस मार्ग को टू-लेन में बदला जाएगा। काठगोदाम से भीमताल जाने वाले ट्रैफिक को अंडरपास से गुजारा जाएगा। जो कि टू-लेन होगा। इससे जाम नहीं लगेगा। अंडरपास बनाने को 17.04 करोड़ की डीपीआर का गठन कर लिया है। जिसे जल्द स्वीकृत करा लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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