हम भी भारत का हिस्सा, धर्म पूछकर कश्मीरी युवक से देहरादून में हिंसा पर भड़के उमर अब्दुल्ला

संक्षेप: देहरादून में कश्मीर युवक से हिंसा मामले ने तूल पकड़ लिया है। उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बात की। नाराजगी जताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक कश्मीरी युवक से हिंसा मामले ने तूल पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के बाद अब जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर इस घटना पर गंभीर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड में एक युवा कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री धामी से स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।

ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैंः उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाओं सहित हाल की यह पूरी श्रृंखला और अब यह नया मामला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में कश्मीर के लोग अपनी जान के डर में जीने को मजबूर हैं। मेरी सरकार जहां भी ज़रूरत होगी, हस्तक्षेप करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इसी सोच के तहत अन्य राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।"

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा दे उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी गई कि पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने समेत सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में रह रहे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही है।

इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं से जोड़कर देखा है।

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तराखंड में 18 वर्षीय कश्मीरी शॉल विक्रेता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी हड्डियां तक टूट गईं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधे सवाल करते हुए कहा कि क्या इस मामले में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी? ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।