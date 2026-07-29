Kashipur News: शांति व्यवस्था भंग करने पर एक गिरफ्तार
Kashipur News: काशीपुर । कोतवाली आइटीआई पुलिस ने कोतवाली परिसर में शांति व्यवस्था भंग करने और बहसबाजी करने के आरोप में एक युवक को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया है।
Kashipur News: काशीपुर। आईटीआई कोतवाली पुलिस ने कोतवाली परिसर में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आईटीआई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि 28 जुलाई को रजपुरा रानी चापट निवासी एक महिला ने शाने आलम के खिलाफ रास्ते में परेशान करने और धमकी देने की शिकायत दी थी। मामले में बुधवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पूछताछ के दौरान आरोपी शाने आलम भड़क गया और शिकायतकर्ता दंपति से गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस के समझाने के बावजूद वह विवाद करने पर अड़ा रहा, जिस पर उसे हिरासत में ले लिया गया।
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