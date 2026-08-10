Kashipur News: पुराने नलकूप फेल, जर्जर पाइपलाइन से बाजपुर में पेयजल संकट गहराया
Kashipur News: बाजपुर में जनसंख्या वृद्धि के चलते पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। जर्जर पाइपलाइन और नलकूपों के फेल होने से कई मोहल्लों में पानी का संकट बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने जल संस्थान के अधिकारियों से संपर्क कर समस्या के समाधान की मांग की। एसडीएम ऋचा सिंह ने योजना को पुनः लागू कराने का आश्वासन दिया।
Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। नगरीय क्षेत्र में बढ़ती आबादी के बीच पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। जर्जर पाइपलाइन और नलकूपों के फेल होने से कई मोहल्लों में पानी का संकट गहरा गया है। सोमवार को स्थानीय नागरिकों ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ एसडीएम ऋचा सिंह से मुलाकात कर पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। नगरवासियों ने बताया कि बाजपुर की पेयजल आपूर्ति पांच नलकूपों पर निर्भर है, लेकिन रामलीला मैदान और पं. दीनदयाल पार्क स्थित दो नलकूप पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वर्तमान आबादी के अनुसार नगर में कम से कम छह नए नलकूपों की आवश्यकता है। जल संस्थान परिसर में बना 650 किलोलीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक भी जर्जर स्थिति में है, जबकि अनाज मंडी स्थित टैंक की क्षमता एक हजार किलोलीटर है।
जल संकट का कारण
स्थानीय लोगों के अनुसार नगर की अधिकांश मुख्य पाइपलाइनें वर्ष 1977-78 में बिछाई गई थीं, जो अब जर्जर हो चुकी हैं। इसके चलते बेरिया रोड और भौना कॉलोनी समेत कई नए मोहल्लों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आबादी के विस्तार को देखते हुए नई पाइपलाइन बिछाना जरूरी हो गया है। युवा अनंत जैन ने बताया कि करीब 100 से 150 करोड़ रुपये की प्रस्तावित अमृत योजना बाजपुर के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन लापरवाही के चलते योजना शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने योजना को पुनः लागू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने से तीन नए नलकूपों का निर्माण, पुराने नलकूपों का जीर्णोद्धार, नए ओवरहेड टैंक और नई पाइपलाइन नेटवर्क का काम हो सकेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ऋचा सिंह ने नगरवासियों को आश्वासन दिया कि अमृत योजना को पुनः क्रियान्वित कराने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
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