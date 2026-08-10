Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: पुराने नलकूप फेल, जर्जर पाइपलाइन से बाजपुर में पेयजल संकट गहराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: बाजपुर में जनसंख्या वृद्धि के चलते पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। जर्जर पाइपलाइन और नलकूपों के फेल होने से कई मोहल्लों में पानी का संकट बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने जल संस्थान के अधिकारियों से संपर्क कर समस्या के समाधान की मांग की। एसडीएम ऋचा सिंह ने योजना को पुनः लागू कराने का आश्वासन दिया।

Kashipur News: पुराने नलकूप फेल, जर्जर पाइपलाइन से बाजपुर में पेयजल संकट गहराया

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। नगरीय क्षेत्र में बढ़ती आबादी के बीच पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। जर्जर पाइपलाइन और नलकूपों के फेल होने से कई मोहल्लों में पानी का संकट गहरा गया है। सोमवार को स्थानीय नागरिकों ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ एसडीएम ऋचा सिंह से मुलाकात कर पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। नगरवासियों ने बताया कि बाजपुर की पेयजल आपूर्ति पांच नलकूपों पर निर्भर है, लेकिन रामलीला मैदान और पं. दीनदयाल पार्क स्थित दो नलकूप पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वर्तमान आबादी के अनुसार नगर में कम से कम छह नए नलकूपों की आवश्यकता है। जल संस्थान परिसर में बना 650 किलोलीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक भी जर्जर स्थिति में है, जबकि अनाज मंडी स्थित टैंक की क्षमता एक हजार किलोलीटर है।

जल संकट का कारण

स्थानीय लोगों के अनुसार नगर की अधिकांश मुख्य पाइपलाइनें वर्ष 1977-78 में बिछाई गई थीं, जो अब जर्जर हो चुकी हैं। इसके चलते बेरिया रोड और भौना कॉलोनी समेत कई नए मोहल्लों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आबादी के विस्तार को देखते हुए नई पाइपलाइन बिछाना जरूरी हो गया है। युवा अनंत जैन ने बताया कि करीब 100 से 150 करोड़ रुपये की प्रस्तावित अमृत योजना बाजपुर के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन लापरवाही के चलते योजना शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने योजना को पुनः लागू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने से तीन नए नलकूपों का निर्माण, पुराने नलकूपों का जीर्णोद्धार, नए ओवरहेड टैंक और नई पाइपलाइन नेटवर्क का काम हो सकेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ऋचा सिंह ने नगरवासियों को आश्वासन दिया कि अमृत योजना को पुनः क्रियान्वित कराने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

बाजपुर में पानी की समस्या का कारण क्या है?
पानी की समस्या का कारण जर्जर पाइपलाइन और नलकूपों का फेल होना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kashipur Latest News Bazpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।