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Kashipur News: उपप्रधान चुनाव में वोट डालने को लेकर विवाद पर तीन के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: हरलालपुर गाँव में उपप्रधान चुनाव के दौरान एक महिला ने तीन लोगों पर मतदान में रोकने, गाली-गलौज, और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आरोपियों ने उसे अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया और उसके घर पर भी हंगामा किया।

Kashipur News: उपप्रधान चुनाव में वोट डालने को लेकर विवाद पर तीन के खिलाफ केस दर्ज

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। ग्राम हरलालपुर में उपप्रधान चुनाव के दौरान मतदान को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने तीन लोगों पर मतदान से रोकने, गाली-गलौज, घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मतदान विवाद का विवरण

ग्राम हरलालपुर निवासी मानसी पत्नी नरेंद्र राणा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 जुलाई को ग्राम पंचायत में उपप्रधान का चुनाव था। आरोप है कि पड़ोसी राकेश, उसके पुत्र अंकित और सौरभ ने उन्हें अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया।

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मारपीट का आरोप

विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और मतदान से रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि उसी रात तीनों आरोपी उनके घर पहुंचे और अभद्रता करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें वहां से भगा दिया। अगले दिन सुबह जब वह घर पर अकेली थीं, तभी अंकित और सौरभ घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान उनके पति नरेंद्र राणा के घर पहुंचने पर तीनों आरोपी जान से मारने और कुल्हाड़ी से हमला करने की धमकी देते हुए फरार हो गए। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सामान्य प्रश्न

हरलालपुर में कौन सा चुनाव हुआ था?
हरलालपुर में उपप्रधान का चुनाव हुआ था।
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