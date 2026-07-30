Kashipur News: मोबाइल में मैसेज भेजकर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी
Kashipur News: काशीपुर में एक व्यक्ति ने तीन आरोपियों पर धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। विपुल कुमार ने कहा कि आरोपी अमित ने फोन पर उसे और उसके परिवार को गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Kashipur News: काशीपुर। एक व्यक्ति ने तीन आरोपियों पर फोन पर मैसेज भेजकर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया है। ग्राम रामनगर-काशीपुर निवासी विपुल कुमार पुत्र करतार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 जुलाई की रात आरोपी अमित ने फोन कर परिजनों और उसके मृत पिता के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने वॉयस और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सुमित और राजेश के नाम पर भी धमकाया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।