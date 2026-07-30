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Kashipur News: मोबाइल में मैसेज भेजकर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में एक व्यक्ति ने तीन आरोपियों पर धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। विपुल कुमार ने कहा कि आरोपी अमित ने फोन पर उसे और उसके परिवार को गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Kashipur News: मोबाइल में मैसेज भेजकर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी

Kashipur News: काशीपुर। एक व्यक्ति ने तीन आरोपियों पर फोन पर मैसेज भेजकर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया है। ग्राम रामनगर-काशीपुर निवासी विपुल कुमार पुत्र करतार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 जुलाई की रात आरोपी अमित ने फोन कर परिजनों और उसके मृत पिता के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने वॉयस और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सुमित और राजेश के नाम पर भी धमकाया।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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