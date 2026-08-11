Kashipur News: व्यापारी की अश्लील वीडियो बनाकर पांच लाख रूपये वसूले

Kashipur News: काशीपुर में एक व्यक्ति ने एक महिला और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी अश्लील वीडियो बना कर उससे 5 लाख रुपये वसूले। व्यक्ति के अनुसार, उन्हें दुबारा पैसे की मांग की जा रही है और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Kashipur News: काशीपुर l एक व्यक्ति ने एक महिला व उसके साथियों पर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उससे 5 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मकhदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। अफजलगढ़ क्षेत्र में पेंट की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 16 जून 2026 की शाम के लगभग 7ः00 बजे एक महिला दो अज्ञात पुरुषों को लेकर आयी। दुकान पर आकर उन्होंने पेन्ट लेने की बात कही, दुकान बंद हो चुकी थी तो उसने सुबह आने के लिए कहा तो महिला ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया।

घटना का विवरण व्यक्ति ने बताया कि अगले दिन सुबह पेंट लेने के बहाने से उक्त महिला की कॉल आई। पहले पेंट की बातें करती रही तथा बाद में उससे अश्लील बातें करने लगी। उसने पहले सभी बातों को इग्नोर किया, लेकिन बातें करते-करते उसने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। उक्त महिला ने उसका नंबर उस महिला को दिया जो कि उसके साथ उसकी दुकान पर आई थी।

पेंट करवाने का बहाना व्यक्ति ने बताया कि फिर उस महिला का फोन उसके पास आया और उसने 22 जून 2026 को उसे अपने घर पर पेंट करवाने के बहाने कुंडेश्वरी, काशीपुर बुलाया और कहा कि तुम यहां आकर एक बार घर देख लो कि कितना पेंट खर्चा आ जाएगा। वह उस महिला के कहने पर कुंडेश्वरी, काशीपुर पहुंच गया तो चौराहे पर वह महिला स्कूटी से उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वहां पर वह पहुंचा तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसके पीते ही ही उसकी आंखें बंद सी होने लगी। उसे नशा हो गया और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा।

ब्लैकमेल और धमकी व्यक्ति ने बताया कि जब उसकी आँख खुली तो वह महिला आपत्तिजनक अवस्था में बैठी हुई थी। उसने उठते ही कपड़े पहनने शुरू किये तो तभी वहां पर दो पुरुष और एक महिला और आ गए। जिन्होंने मिलकर उसे मारना पीटना और उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिये और उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रखकर उसे जान से मारने की कोशिश की व बोला तुझे गोली मार दूंगा, हमने तेरी अश्लील वीडियो बना ली है अब हम इस वीडियो को वायरल करेंगे और 10 लख रुपए की मांग करने लगेl 10 लाख रुपये नहीं देने पर वीडियो इंटरनेट पर डाल देने की धमकी देने लगे

आरोपियों ने चार बार में कुल 1 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिये, फिर उसे यह कहकर छोड़ा कि कल तक 9 लाख रुपये और लाकर दे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे और तेरी वीडियो भी वायरल कर देंगे।

पुलिस कार्रवाई व्यक्ति ने बताया कि वह इतना डर गया था कि अपनी जान बचाने के लिए 23 जून 2026 को कुंडा मोड़, काशीपुर के पास में उसने 4 लाख रुपये दे दिये। अब उक्त लोग उसकी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं और दोबारा पैसे की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 महिलाओं व 2 पुरुषों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 308(5), 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मनोज सिंह धोनी के हवाले की है।