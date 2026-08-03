Kashipur News: कोतवाली में भिड़े दो लोग गिरफ्तार
Kashipur News: काशीपुर में लेनदेन के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर चालान किया। हालाँकि अधिकारियों ने समझाया कि मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने अशांति पैदा की।
Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। लेनदेन के विवाद को लेकर आईटीआई कोतवाली में दो लोगों का आपस में झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को शांति भंग की आशंका के चलते गिरफ्तार कर चालान कर दिया। सोमवार को रमपुरा निवासी अमरीक सिंह पुत्र गुरमेज सिंह और भारत सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी दूसरे पक्ष के लोग रुपये के लेनदेन से संबंधित शिकायत लेकर आईटीआई कोतवाली पहुंचे थे। दिवस अधिकारी ने दोनों को समझाते हुए बताया कि मामला लेनदेन विवाद से जुड़ा है और इसके समाधान के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इसके बावजूद दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में गाली-गलौज और हाथापाई करने लगे।
स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों का शांति भंग की आशंका के तहत चालान कर दिया गया।
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