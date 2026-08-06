Kashipur News: सड़क हादसे में मजदूर की मौत
Kashipur News: काशीपुर में बुधवार रात एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय मजदूर राजपाल की मौत हो गई। वे अपने काम के बाद बाइक से घर लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन या जानवर से टकरा गए। हादसा इतना गंभीर था कि राजपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kashipur News: काशीपुर। कुंडेशवरी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भट्टा कॉलोनी के पास बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय मजदूर राजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। राजपाल रात 7:30 बजे अपनी मजदूरी पूरी कर घर वापस लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटी। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, दोहरी वकील, भट्टा कॉलोनी निवासी राजपाल (45 वर्ष), पुत्र स्व. ध्यान सिंह, बुधवार रात फैक्ट्री से मजदूरी खत्म करके बाइक से घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान मार्ग में किसी अज्ञात वाहन या जानवर से उनकी जोरदार टक्कर हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि राजपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मौत वाहन के टकराने से हुई या जानवर के टकराने से पुलिस इसकी जांच कर रही हैl
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