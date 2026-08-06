Kashipur News: सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, दो घायल

Kashipur News: काशीपुर। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से शिवम कुमार (15) पुत्र मनोज सिंह, निवासी दाभोरा टांडा, की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य वासु और अक्षय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में घायल दो अन्य वासु और अक्षय आपस में चचेरे- तहेरे भाई हैं। मृतक शिवम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरखेड़ी में दसवीं कक्षा का छात्र था। वह पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर था। उसके पिता मनोज सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

शिवम की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में दो अन्य वासु और अक्षय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में घायल दो अन्य वासु और अक्षय आपस में चचेरे- तहेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि घायल वासु उदय राज इंटर कॉलेज काशीपुर में पढ़ता था उसन स्कूल से छुट्टी कर रखी थी और वह बाकी दो को स्कूल छोड़ने जा रहा था।हादसे की सूचना मिलते ही आईटीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है तथा फरार कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।