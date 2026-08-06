Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: काशीपुर में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कैंटर के चपेट में आने से 15 वर्षीय छात्र शिवम कुमार की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। शिवम एक गरीब परिवार का सदस्य था, और उसकी असमय मृत्यु से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Kashipur News: सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, दो घायल

Kashipur News: काशीपुर। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से शिवम कुमार (15) पुत्र मनोज सिंह, निवासी दाभोरा टांडा, की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य वासु और अक्षय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में घायल दो अन्य वासु और अक्षय आपस में चचेरे- तहेरे भाई हैं। मृतक शिवम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरखेड़ी में दसवीं कक्षा का छात्र था। वह पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर था। उसके पिता मनोज सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

शिवम की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में दो अन्य वासु और अक्षय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में घायल दो अन्य वासु और अक्षय आपस में चचेरे- तहेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि घायल वासु उदय राज इंटर कॉलेज काशीपुर में पढ़ता था उसन स्कूल से छुट्टी कर रखी थी और वह बाकी दो को स्कूल छोड़ने जा रहा था।हादसे की सूचना मिलते ही आईटीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है तथा फरार कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Student Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।