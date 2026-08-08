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Kashipur News: घर में घुसे चोर उड़ा ले गये सोने-चांदी के जेवरात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: एक बंद मकान में छत के रास्ते घुसे चोर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़ित ने गांव के चार युवकों पर आरोप लगाते हुए कुंडा कोतवाली पुलि

Kashipur News: घर में घुसे चोर उड़ा ले गये सोने-चांदी के जेवरात

Kashipur News: काशीपुर। एक बंद मकान में छत के रास्ते घुसे चोर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़ित ने गांव के चार युवकों पर चोरी का आरोप लगाते हुए कुंडा कोतवाली में तहरीर दी है। सरवरखेड़ा निवासी बाबू हुसैन पुत्र फजल शाह ने बताया कि बीते 16 जून को वह परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर मुरादाबाद रोड स्थित निजी अस्पताल में सास का इलाज कराने गए थे। इसी दौरान चोर घर में घुसकर आलमारी में रखे लाखों रुपये के जेवरात ले गए।

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