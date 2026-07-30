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Kashipur News: पांच सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम करेगा राष्ट्र सेवा मंच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में राष्ट्र सेवा मंच की बैठक में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पिछले प्रस्तावों की पुष्टि की गई तथा कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सतीश ग्रोवर और अंकुर बंसल को सदस्य बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता निकेश अग्रवाल ने की।

Kashipur News: पांच सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम करेगा राष्ट्र सेवा मंच

Kashipur News: जसपुर। राष्ट्र सेवा मंच की बैठक में पांच सितंबर को शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को स्वागत मंडप में आयोजित बैठक में पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि भी की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी पांच सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह स्वागत मंडप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सतीश ग्रोवर और अंकुर बंसल को सदस्य बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष निकेश अग्रवाल ने की। यहां गौरव राजन अग्रवाल, यशपाल शर्मा, विशाल कश्यप, डॉ. मोहनलाल और नीरज बिश्नोई मौजूद रहे।

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