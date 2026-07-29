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Kashipur News: गन्ना विकास परिषद डोईवाला के लिपिक को किया निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने परिषद लिपिक नितिन कुमार भटनागर को निलंबित किया। उनका मुख्यालय हरिद्वार में सहायक गन्ना आयुक्त के कार्यालय के पास होगा। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

Kashipur News: गन्ना विकास परिषद डोईवाला के लिपिक को किया निलंबित

Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने गन्ना विकास परिषद डोईवाला में कार्यरत परिषद वेतनभोगी लिपिक नितिन कुमार भटनागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही, प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए प्रभारी सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

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