Kashipur News: तहसीलदार के औचक निरीक्षण से सीएससी संचालकों में मचा हड़कंप,

Kashipur News: तहसीलदार के औचक निरीक्षण से सीएससी संचालकों में मचा हड़कंप,
Kashipur News: शनिवार को उपजिलाधिकारी के मौखिक आदेशो पर तहसीलदार प्रताप सिंह चैहान ने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 8 प्रमुख सेंटरो
Kashipur News: बाजपुर/जसपुर, हिटी। सीएससी सेंटरों के अभिलेखों की जांच को लेकर शनिवार को तहसीलदारों ने औचक निरीक्षण किया। अचानक हुई कार्रवाई से सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। बाजपुर में उपजिलाधिकारी के मौखिक आदेश पर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने आठ प्रमुख कॉमन सर्विस सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने राकेश सैनी जन सेवा केंद्र, राशिद जन सेवा केंद्र, स्टार ऑनलाइन सर्विस, प्रजापति कम्यूनिकेशन एंड कैफे, चौधरी डिजिटल जन सेवा केंद्र, सोनी सीएससी सेंटर, भारद्वाज सीएससी सेंटर और वैष्णवी कम्यूनिकेशन का निरीक्षण कर दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच की। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सभी आठ सेंटरों पर जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं मिली।
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