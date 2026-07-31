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Kashipur News: बाजपुर महाविद्यालय में छात्रा समेत दो ने शुरू की भूख हड़ताल,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विषयों की स्वीकृति और अध्यापन शुरू कराने की मांग पर छात्र-छात्राओं का आंदोलन उग्र हो गया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र-छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।

Kashipur News: बाजपुर महाविद्यालय में छात्रा समेत दो ने शुरू की भूख हड़ताल,

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विषयों की स्वीकृति और अध्यापन शुरू कराने की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं का आंदोलन उग्र हो गया है। लंबे समय से चल रही मांग पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज छात्रा गुनगुन पवार और छात्र रोहित शुक्रवार से महाविद्यालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

आंदोलन का उद्देश्य

आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं ने कहा कि वे काफी समय से नए विषय बढ़ाए जाने की जायज मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, पूर्व में उन्होंने इस मांग को लेकर पत्राचार भी किया है लेकिन उनकी मांग को पूरा नही किया जा रहा है। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन लगातार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह आमरण अनशन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।

प्राचार्य की कार्रवाई

इधर, आंदोलन की सूचना मिलते ही महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विभेष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने अनशन पर बैठी गुनगुन पवार और रोहित से बातचीत की और समझा-बुझाकर अनशन समाप्त कराने का प्रयास किया। हालांकि, छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और मांगें पूरी होने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन समाप्त करने की बात कही। इस दौरान मौके पर दिनेश सैनी, दीपक कुमार, शालिनी शर्मा, निकिता, लोकेश चैहान, आंचल, अमीषा, संजना, रिया, चंचल प्रजापति, दानिश सैफी, केशव, अमित प्रजापति, तानिया, डिम्पल समेत कई छात्र-छात्राएं मौजूद रहे और उन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रों ने किस विषय में आंदोलन किया?
छात्रों ने नए विषयों की स्वीकृति और अध्यापन शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया।
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