Kashipur News: जसपुर में आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा का लोहा मनवायेंगे 25 खिलाड़ी
Kashipur News: नगर पंचायत महुआडाबरा,गढीनेगी,न्याय पंचायत पूरनपुर,भरतपुर में 08 से 14 वर्ष आयु वर्ग के नगर पंचायत से आठ बालिका, सात बालक और न्याय पंचायत स्तर पर दस
Kashipur News: जसपुर, संवाददाता। नगर पंचायत महुआडाबरा, गढीनेगी, न्याय पंचायत पूरनपुर, भरतपुर में 08 से 14 वर्ष आयु वर्ग के नगर पंचायत से आठ बालिका, सात बालक और न्याय पंचायत स्तर पर दस खिलाड़ी ब्लॉक स्तर पर चुने गए। गुरूवार को खेल समन्वय केशव सिंह ने बताया कि नगर पंचायत महुआडाबरा के रामलाल सिंह इंका में आयोजित की स्पर्धा में अभय प्रताप सिंह, सागर कुमार, हिमांशु, राज सैनी, रक्षित, अरशद अली, अदनान, बालिका वर्ग में सुमानी सारिया, जिया नूर, मानसी गौतम, आंचल, दीप्ति तथा न्याय पंचायत पूरनपुर से माही, दीपिका, मानवी, दरकशा, चंचल, संजना, एएनझा इंका में आयोजित प्रतियोगिताओं में नगर पंचायत गढ़ीनेगी से बालिका वर्ग में वंशिका, पलक, ईशा, न्याय पंचायत भरतपुर से बासु, हरमीत सिंह, शिव कुमार, वरुण का चयन ब्लॉक स्तर के लिए हुआ।
केशव सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय स्पर्धा शुक्रवार को बीएसवी इंका में होगी। इसमे न्याय पंचायत, नगर पंचायतों के विजेता खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। यहां प्रधानाचार्य राजीव गंगवार, केशव सिंह, सुभाष चंद्र, राजेश चौधरी, अनूप सिंह, विजेंद्र सिंह, संजय वर्मा, विजय सैनी, दुष्यंत कुमार, ताबिंदा अली, नीतू चौधरी, गजेंद्र चौहान, हिमांशी, स्वतंत्र गहलोत, कुसुम डोबरियाल, नूतन रवि, तस्लीम अहमद, अजय सैनी, शमशेर अहमद, लता रानी, अलका सक्सेना, अशोक चौहान , रिचा शर्मा, नावेद रहे।
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