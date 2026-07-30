Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: बाजपुर के निर्माणाधीन लेवड़ा पुल पर रोज लग रहा भीषण जाम,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: बाजपुर के निर्माणाधीन लेवड़ा पुल पर भीषण जाम से स्कूली बच्चों और आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। क्षेत्र के निजी विद्यालयों के प्रबंधक उपनिरीक्षक से मिले और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की। पुल पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Kashipur News: बाजपुर के निर्माणाधीन लेवड़ा पुल पर रोज लग रहा भीषण जाम,

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। निर्माणाधीन लेवड़ा पुल पर रोजाना लगने वाले भीषण जाम से स्कूली बच्चों और आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। समस्या से परेशान क्षेत्र के निजी विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य गुरुवार को कोतवाली पहुंचे। उन्होंने उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह से मुलाकात कर पुल पर स्थायी यातायात व्यवस्था बनाने और जाम से निजात दिलाने की मांग की।

समस्या का गंभीरता

विद्यालय प्रबंधकों ने बताया कि लेवड़ा पुल पर सुबह स्कूल खुलने और दोपहर में छुट्टी के समय स्थिति सबसे अधिक गंभीर हो जाती है। स्कूल बसें घंटों जाम में फंसी रहती हैं, जिससे बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और छुट्टी के बाद भी देर से घर लौटते हैं। भीषण गर्मी में लंबे समय तक वाहनों में फंसे रहने से बच्चों को भूख, प्यास और थकान का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक आश्वासन

प्रबंधकों का कहना है कि पुल पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि यहां नियमित रूप से पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस पर उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही पुल पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। यहां संदीप सलारिया, हरमिंदर बरार, विक्रम मेहता, मनीष गोयल, योगेश कुमार सहित कई निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

सामान्य प्रश्न

लेवड़ा पुल पर जाम की समस्या कब गंभीर होती है?
लेवड़ा पुल पर सुबह स्कूल खुलने और दोपहर में छुट्टी के समय स्थिति सबसे अधिक गंभीर हो जाती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kashipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।