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Kashipur News: जसपुर के दो बिजली घरों से जुड़े गांवों में कल बंद रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में शनिवार को बिजलीघरों पर मरम्मत के कारण बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। महुआडाबरा और अमृतपुर पट्टी के फीडरों में बिजली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं होगी। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रायपुर, राजपुर, नादेही और अन्य गांव शामिल हैं। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

Kashipur News: जसपुर के दो बिजली घरों से जुड़े गांवों में कल बंद रहेगी बिजली

Kashipur News: जसपुर। बिजलीघरों पर मरम्मत के चलते शनिवार को बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। ईई वीके सक्सेना ने बताया कि महुआडाबरा एवं अमृतपुर पट्टी के बिजली घरों पर मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। इसके चलते शनिवार 25 जुलाई को महुआडाबरा के चार फैक्ट्री फीडरों समेत रायपुर, राजपुर, नादेही, महुआडाबरा, खेड़ा लक्ष्मीपुर, वैशाली कॉलोनी, जसपुर रोड के फीडर, अमृतपुर पटटी बिजली घर के तीन फीडरों के कुंडा, रामनगर वन, कलियावाला, ध्याननगर, सूरजपुर, शिवराजपुर, हल्दुआ शाहू गांवों की लाइट सुबह नो बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

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