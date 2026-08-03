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Kashipur News: तीन दिन तक बंद रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में जोशीयान फीडर से जुड़े क्षेत्रों में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ऊर्जा निगम के ईई वीके सक्सेना ने मरम्मत कार्य के चलते उपभोक्ताओं से सहयोग का आग्रह किया है। यह आवश्यक कार्य तीन दिनों तक चलेगा।

Kashipur News: तीन दिन तक बंद रहेगी बिजली

Kashipur News: जसपुर। लाइनों पर मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते जोशीयान फीडर से जुड़े क्षेत्रों में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता (ईई) वीके सक्सेना ने बताया कि फीडर की लाइनों पर आवश्यक कार्य कराया जाना है। इसके चलते तीन दिनों तक निर्धारित समय में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग और आवश्यक कार्य पहले से निपटाने की अपील की है।

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