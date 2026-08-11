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Kashipur News: बीएएलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रहा बेहतर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर के सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज का बीएएलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा परिणाम शानदार रहा। 90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रगति वर्मा ने 84.38 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर, शिखा ने 82.50 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर और सिंधु नारंग व अलका भारती ने 80.63 प्रतिशत अंक के साथ तीसरा स्थान साझा किया।

Kashipur News: बीएएलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रहा बेहतर

Kashipur News: काशीपुर। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज के बीएएलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। परीक्षा में 90 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। लॉ कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉ. सुधीर कुमार दुबे ने बताया कि चतुर्थ सेमेस्टर में प्रगति वर्मा ने 84.38 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। शिखा ने 82.50 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सिंधु नारंग और अलका भारती ने 80.63 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर संस्थान की चेयरमैन विमला गुड़िया समेत प्रबंध समिति, निदेशक, प्राचार्य, रजिस्ट्रार और प्राध्यापकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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