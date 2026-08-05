Kashipur News: जसपुर में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागिरकों का कैंप आज
Kashipur News: जसपुर। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागिरकों का परीक्षण कर उपकरणों के लिए पंजीकरण का शिविर गुरुवार को ब्लॉक में लगाया जायेगा। बीडीओ केके कांडपाल ने बताया कि एल
Kashipur News: जसपुर। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के परीक्षण एवं उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर गुरुवार को ब्लॉक कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। बीडीओ केके कांडपाल ने बताया कि एलिम्को कंपनी हर साल की तरह इस वर्ष भी दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण शिविर लगा रही है। शिविर में आंख, कान, बैसाखी, व्हीलचेयर, छड़ी आदि उपकरणों के लिए पात्र लोगों का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षण के बाद पात्र लाभार्थियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
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