Kashipur News: जसपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार करने की शिकायत पर तहसीलदार ने मारे छापे
Kashipur News: फर्जी दस्तावेज तैयार करने की शिकायत पर तहसीलदार ने चार सीएससी सेंटरों पर छापा मारा। छापामार कार्रवाई से सीएससी सेंटरों संचालकों में हड़कंप मच गया। वह
Kashipur News: जसपुर। फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार दलीप सिंह ने शनिवार को चार सीएससी सेंटरों पर छापे मारे। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कुछ संचालक सेंटर बंद कर भाग गए। एसडीएम राहुल शाह को नगर क्षेत्र के कुछ सेंटरों से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायत मिली थी। उनके निर्देश पर तहसीलदार ने दो सुभाष चौक, एक ठाकुर मंदिर और एक मोहल्ला छीपीयान स्थित सेंटरों का औचक निरीक्षण कर अभिलेख जांचे। तहसीलदार दलीप सिंह ने बताया कि कुछ सेंटरों पर खामियां मिली हैं। संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। मौके पर लेखपाल धीरेंद्र नेगी मौजूद रहे।
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