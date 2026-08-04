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Kashipur News: जसपुर में बीडीसी बैठक 12 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में क्षेत्र पंचायत समिति की तिमाही बैठक 12 अगस्त को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक पहले स्थगित हो गई थी। बीडीओ केके कांडपाल ने सभी अधिकारियों और सदस्यों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है। बैठक में क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

Kashipur News: जसपुर में बीडीसी बैठक 12 को

Kashipur News: जसपुर। क्षेत्र पंचायत समिति की तिमाही बैठक 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बीडीओ केके कांडपाल ने बताया कि पूर्व में किसी कारणवश बैठक स्थगित हो गई थी। अब बैठक 12 अगस्त को सुबह 11 बजे ब्लॉक सभागार में होगी। बैठक में क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों समेत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से समय पर बैठक में पहुंचने की अपील की है।

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