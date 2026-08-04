Kashipur News: जसपुर में बीडीसी बैठक 12 को
Kashipur News: जसपुर में क्षेत्र पंचायत समिति की तिमाही बैठक 12 अगस्त को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक पहले स्थगित हो गई थी। बीडीओ केके कांडपाल ने सभी अधिकारियों और सदस्यों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है। बैठक में क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
Kashipur News: जसपुर। क्षेत्र पंचायत समिति की तिमाही बैठक 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बीडीओ केके कांडपाल ने बताया कि पूर्व में किसी कारणवश बैठक स्थगित हो गई थी। अब बैठक 12 अगस्त को सुबह 11 बजे ब्लॉक सभागार में होगी। बैठक में क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों समेत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से समय पर बैठक में पहुंचने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।