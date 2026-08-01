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Kashipur News: बाजपुर चीनी मिल में उच्च स्तरीय जांच के जल्द रिपोर्ट के आश्वासन पर धरना समाप्त,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप प्रकरण और कथित घोटाले को लेकर चल रहा किसानों और कांग्रेसियों का धरना शनिवार को समाप्त हो गया। चीनी मिल की प्रभारी प्रधान प

Kashipur News: बाजपुर चीनी मिल में उच्च स्तरीय जांच के जल्द रिपोर्ट के आश्वासन पर धरना समाप्त,

Kashipur News: बाजपुर। बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप प्रकरण को लेकर कांग्रेस और किसानों का 21 जुलाई से चल रहा धरना शनिवार को समाप्त हो गया। प्रभारी प्रधान प्रबंधक ऋचा सिंह ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता की और उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। धरना समाप्त होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह पूनिया के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने जीएम को ज्ञापन सौंपा।

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