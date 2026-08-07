Kashipur News: बाजपुर की मतदाता सूची से 273 नाम हटाने के षड्यंत्र पर आक्रोश,

Kashipur News: बाजपुर में महुआखेड़ागंज के अध्यक्ष रिजवान अहमद के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उन पर 273 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश का आरोप है। यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई।

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज के अध्यक्ष रिजवान अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। आरोप है कि झूठे और भ्रामक शपथ पत्रों के आधार पर 273 वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है।

प्रदर्शन का उद्देश्य उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपत्तियां निरस्त कर कटे हुए नाम दोबारा नहीं जोड़े गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष रिजवान अहमद ने उपजिलाधिकारी रिचा सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है।

मतदाता सूची में विसंगतियां जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बूथ संख्या 141, 142, 145 और 146 में दर्ज 273 मतदाता अपने दिए गए पते पर स्थायी रूप से निवास करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने फर्जी फॉर्म-7 प्रस्तुत कर इन मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के तहत गंभीर अपराध बताया।

आंदोलन की मांगें सभासद पति परवेज आलम ने मांग की कि 273 मतदाताओं के नामों पर लगाई गई आपत्तियां तत्काल हटाई जाएं और फर्जी आवेदन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आपत्ति करने वाले ने अपने ही नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिससे पूरे मामले में गड़बड़ी की आशंका और मजबूत होती है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संचालित करने की भी मांग की। यहां सुभाष, परवेज आलम, शकील, मुमताज, अमर सिंह, नाजिर, वसीम, नाजिम, सगीर, अब्दुल वाहिद, शफीक, फइन आदि मौजूद रहे।