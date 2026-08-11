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Kashipur News: जसपुर के दो फीडरों में बंद रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर। विद्युत लाइनों पर मरम्मत कार्य के चलते नगर के गांधी पार्क और आवास विकास फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति निर्धारित तिथियों पर बंद रह

Kashipur News: जसपुर के दो फीडरों में बंद रहेगी बिजली

Kashipur News: जसपुर। विद्युत लाइनों पर मरम्मत कार्य के चलते नगर के गांधी पार्क और आवास विकास फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति निर्धारित तिथियों पर बंद रहेगी। मंगलवार को ईई वीके सक्सेना ने बताया कि दोनों फीडरों की लाइनों में मरम्मत कार्य किया जाना है। इसके चलते सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि आवास विकास फीडर में बुधवार के अलावा 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 अगस्त को आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, गांधी पार्क फीडर में 13, 16, 18, 20, 22, 24 और 30 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

ईई ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

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