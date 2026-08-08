Kashipur News: केेलाखेड़ा पुलिस ने बीमार कांवड़िये का कराया उपचार,

Kashipur News: केेलाखेड़ा पुलिस ने बीमार कांवड़िये का कराया उपचार,
Kashipur News: केलाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है, जहाँ जिम्मेदारी और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने एक
Kashipur News: बाजपुर। केलाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस ने बीमार कांवड़िये की मदद कर मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की। हरिद्वार से गंगाजल लेकर सितारगंज जा रहा कांवड़िया यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर ग्राम बिचपुरी के पास रुक गया और अपनी टोली से पीछे छूट गया। शनिवार सुबह सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मनीष खत्री पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल चिकित्सक को बुलाकर कांवड़िये का उपचार कराया और खुद उसकी सेहत पर नजर रखी। स्वास्थ्य में सुधार होने पर पुलिस ने उसे सितारगंज जा रही कांवड़ियों की दूसरी टोली के साथ सुरक्षित रवाना कर दिया। एसओ मनीष खत्री की तत्परता और संवेदनशीलता की क्षेत्र में सराहना हो रही है।
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