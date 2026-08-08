Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: केेलाखेड़ा पुलिस ने बीमार कांवड़िये का कराया उपचार,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: केलाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है, जहाँ जिम्मेदारी और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने एक

Kashipur News: केेलाखेड़ा पुलिस ने बीमार कांवड़िये का कराया उपचार,

Kashipur News: बाजपुर। केलाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस ने बीमार कांवड़िये की मदद कर मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की। हरिद्वार से गंगाजल लेकर सितारगंज जा रहा कांवड़िया यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर ग्राम बिचपुरी के पास रुक गया और अपनी टोली से पीछे छूट गया। शनिवार सुबह सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मनीष खत्री पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल चिकित्सक को बुलाकर कांवड़िये का उपचार कराया और खुद उसकी सेहत पर नजर रखी। स्वास्थ्य में सुधार होने पर पुलिस ने उसे सितारगंज जा रही कांवड़ियों की दूसरी टोली के साथ सुरक्षित रवाना कर दिया। एसओ मनीष खत्री की तत्परता और संवेदनशीलता की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: डीएम, एसपी ने काली नदी चौकी पर कांवड़ियों का जाना हाल
ये भी पढ़ें:Bijnor News: कांवड़ में अधिक भार होने के कारण भोले की हालत बिगड़ी, पुलिस ने दिलाया उपचार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kanwariya Kashipur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।