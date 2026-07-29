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Kashipur News: नाबालिग सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। 27 जुलाई को बालिका की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत उसकी तलाश शुरू की। बालिका को बुधवार को सुरक्षित बरामद किया गया और आरोपी कबीर को गिरफ्तार किया गया।

Kashipur News: नाबालिग सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Kashipur News: काशीपुर। पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। 27 जुलाई को एक महिला ने अपनी नाबालिग बहन के दुकान जाने के बाद वापस न लौटने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की। बुधवार को बालिका को पैगा क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में जोशीमझरा निवासी आरोपी कबीर पुत्र सूखराम का नाम सामने आया। प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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