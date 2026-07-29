Kashipur News: फर्जी तरीके से मकान का बैनामा कराकर 44.50 लाख रुपये हड़पे
Kashipur News: काशीपुर में एक फर्जी मकान खरीदने के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्राम राजपुर जसपुर निवासी हमीदुल्ला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 44.50 लाख रुपये में एक गैर-मौजूद मकान बेचने का झांसा दिया। न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
Kashipur News: काशीपुर। फर्जी तरीके से मकान का बैनामा कराकर 44.50 लाख रुपये हड़पने करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार पर केस दर्ज किया है। ग्राम राजपुर जसपुर निवासी हमीदुल्ला ने बताया कि आरोपी भप शर्मा, सानिया चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी और अमित सिंह चौहान ने मिलकर उन्हें ग्राम नीझड़ा में एक मकान दिखाया और उसे बेचने का झांसा दिया। उन्होंने आरोपियों को 44.50 लाख रुपये देकर एक सितंबर 2023 को मकान का बैनामा करा लिया। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें किसी दूसरे के मकान के सामने खड़ा कर फोटो खिंचवा ली, जबकि जिस मकान का सौदा किया गया था, वह मौके पर मौजूद ही नहीं था।
कोतवाल मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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