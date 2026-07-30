Kashipur News: चाकू संग एक गिरफ्तार
Kashipur News: काशीपुर में पुलिस ने गश्त करते समय एक संदिग्ध युवक मोहम्मद अजहरूद्दीन उर्फ अजहर को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने उसे संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है।
Kashipur News: काशीपुर। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार शाम पुलिस गश्त के दौरान ईदगाह रोड पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद अजहरूद्दीन उर्फ अजहर पुत्र छुन्नन शाह निवासी मोहल्ला फतेहउल्ला गंज ठाकुरद्वारा बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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