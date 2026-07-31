Kashipur News: हर्ष फायरिंग पड़ी भारी, बाजपुर में दो युवकों पर केस दर्ज,

Kashipur News: बाजपुर में एक सगाई समारोह के दौरान खुशियों में दो युवकों ने लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और पिस्टल व कारतूस बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। खुशियों के माहौल में शेखी बघारना दो युवकों को भारी पड़ गया। एक सगाई समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिली थी कि एक समारोह के दौरान अवैध रूप से फायरिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही दरोगा देवेंद्र मनराल पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शुभम शर्मा निवासी केशोवाला और उसके साथी तुषार शर्मा निवासी मुंडिया कला को मौके से हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने शुभम शर्मा के पास से एक 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए।

मामले की पुष्टि जांच में सामने आया कि समारोह में उत्साह के चलते दोनों आरोपियों ने दो-दो राउंड गोलियां चलाई थीं। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 30 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है साथ ही लाईसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय में भेजी गई है। कोतवाल नरेश चैहान ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों, शादियों या किसी भी प्रकार के समारोहों में हर्ष फायरिंग करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।