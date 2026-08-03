Kashipur News: 83 लीटर कच्ची शराब संग दो गिरफ्तार
Kashipur News: काशीपुर में आईटीआई थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 64 लीटर कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनदीप सिंह को 19 लीटर और राजा को 45 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
Kashipur News: काशीपुर। आईटीआई थाना पुलिस ने गश्त के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से 64 लीटर कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। रविवार रात गश्त के दौरान पुलिस ने पैगिया फैक्ट्री के पास नंदरामपुर मार्ग से ग्राम मुकुंदपुर निवासी मनदीप सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह को करीब 19 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं, शिवलालपुर रोड स्थित पैगा गांव जाने वाली पुलिया के पास रेलवे कॉलोनी निवासी राजा पुत्र चंद्रप्रकाश को करीब 45 लीटर कच्ची शराब के साथ दबोच लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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