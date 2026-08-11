Kashipur News: कुंडेश्वरी में निकली तिरंगा यात्रा
Kashipur News: काशीपुर। कुंडेश्वरी शहीद चौक पर पूर्व सैनिकों व नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। सोमवार शा
Kashipur News: काशीपुर। कुंडेश्वरी शहीद चौक पर पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। सोमवार शाम शहीद चौक से शुरू हुई यात्रा हाइडिल कैंप और किसान इंटर कॉलेज होते हुए वापस शहीद चौक पहुंची। इस दौरान क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल रहा। क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी के साथ यात्रा में शामिल होकर देश, प्रदेश और क्षेत्र का मान-सम्मान बढ़ाया। यात्रा के समापन पर लोगों को जलपान कराया गया। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष बीएस नेगी ने सभी का आभार जताया।
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