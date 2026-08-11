Kashipur News: बाजपुर महाविद्यालय में हर घर तिरंगा के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित
Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगे से प्रेरित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा रानी गोंड ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्राचार्य प्रो. विभेष कुमार सिंह ने तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डाला।
Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगे से प्रेरित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विभेष कुमार सिंह और कार्यक्रम संयोजक प्रो. जगमोहन सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर तिरंगे के रंगों और देशभक्ति से ओत-प्रोत अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा रानी गोंड ने प्रथम स्थान हासिल किया। कनिष्का प्रजापति ने द्वितीय और रवि शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
निर्णायक मंडल की भूमिका
प्रतियोगिता में डॉ. पूनम मयान और डॉ. जाहिद मुस्तफा ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। विजेताओं को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रो. विभेष कुमार सिंह ने उनके प्रयासों की सराहना की और तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय छात्रसंघ, विद्यार्थियों और प्राध्यापकों का विशेष योगदान रहा। यहां डॉ. एपी सिंह, डॉ. अनिल कुमार सैनी, डॉ. सीपी सिंह, डॉ. संजय सिंह, डॉ. आदर्श चौधरी, डॉ. दर्शन सिंह, डॉ. पूनम, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. प्रमोद कोठारी, डॉ. कैलाश, डॉ. संजय सिंह बिष्ट, डॉ. योगेश पांडे, डॉ. विभोर तोमर, जयसिंह, डॉ. वंदना बंसल, डॉ. भावना, डॉ. वंदना, डॉ. संगीता और डॉ. प्रभदीप सिंह सहित आदि रहे।
अभियान से संबंधित सामान्य प्रश्न
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